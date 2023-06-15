تنسيق الثانوية العامة في سوهاج.. القبول من 235 درجة لدارسي الفرنساوي

تنسيق الثانوية العامة في محافظة سوهاج، يشغل بال الطلاب وأولياء الأمور، لمعرفة أيًا من المدارس يستطيع الطالب الالتحاق بها، وذلك عقب اعتماد محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، اليوم، نتيجة تنسيق الثانوية العامة للمحافظة في مدارس الثانوي العام والفني، ومعرفة قواعد وشروط قبول المستجدين للعام الدراسي 2023/ 2024.

وتستعرض «الوطن» تنسيق الثانوية العامة في محافظة سوهاج، من منطلق خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل.

تنسيق الثانوية العامة محافظة سوهاج

وجاء تنسيق الثانوية العامة محافظة سوهاج، بحسب ما أعلنه وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الدكتور ياسر محمود، بعد وضع قواعد قبول الطلاب المستجدين في مدارس الثانوي العامة ومدارس الثانوي الفني للعام الدراسي المقبل، بمجموع درجات قبول كحد أدنى في المدارس العامة 251 درجة للطلاب دارسي اللغة الإنجليزية، و235 درجة كحد أدنى للطلاب دارسي اللغة الفرنسية بالصف الثالث الإعدادي، وذلك بعد اعتماده من محافط الإقليم اللواء طارق الفقي.

تنسيق الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور ياسر محمود، أن المديرية شكلت لجان وأنهت إدارة التخطيط والمتابعة في مديرية التربية والتعليم، أعمال تنسيق الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية على المدارس الثانوية، ووضع قواعد قبول الطلاب المستجدين في مدارس الثانوي العام والفني للعام الدراسي المقبل 2023/ 2024.

الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة سوهاج

بينما جاءت درجة تنسيق الطلاب الناجحين في الصف الثالث الاعدادي في القبول بالحد الأدنى لمدارس التعليم التجاري بنين 190 درجة، ووحاءت مدارس البنات 160درجة، وكل من:تنسيق مدرسة البلينا الفندقية السياحية نظام 5 سنوات، 200 درجة مدرسة سوهاج السياحية والفندقية، نظام 5 سنوات 200 درجة، ومدرسة طهطا الفندقية السياحية، 200 درجة، والثانوي الزراعي 140 درجة لجميع مدارس الثانوية الزراعية على مستوى المحافظة، وبالنسبة للتعليم الصناعي في الإدارات التعليمية كل مدرسة لها تنسيق خاص بها، طبقا لكل قسام، وبالنسبة لفصول الخدمات بكل أنواع التعليم الفني 140 درجة.