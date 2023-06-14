محافظ سوهاج يعتمد تنسيق القبول في الثانوية العامة بمجموع 251 درجة

اعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، تنسيق الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية على المدارس الثانوية، ووضع قواعد قبول الطلاب المستجدين بمدارس الثانوي العام والفني للعام الدراسي المقبل 2023 / 2024 وذلك بمجموع درجات قبول كحد أدنى بالمدارس العامة 251 درجة للطلاب دارسي اللغة الإنجليزية، و235 درجة كحد أدنى للطلاب دارسي اللغة الفرنسية بالشهادة الإعدادية.

أعمال تنسيق الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في سوهاج، أن المديرية شكلت لجنة برئاسته، وأنهت إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية التربية والتعليم، أعمال تنسيق الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية على المدارس الثانوية، ووضع قواعد قبول الطلاب المستجدين بمدارس الثانوي العام والفني للعام الدراسي القادم 2023 / 2024.

بينما جاء الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم التجاري بنين 190 درجة والبنات 160، وكل من: مدرسة سوهاج الفندقية السياحية نظام 5 سنوات 200 درجة، ومدرسة طهطا الفندقية السياحية، 200 درجة، بينما كان تنسيق مدرسة البلينا الفندقية السياحية نظام 5 سنوات، 200 درجة والتعليم الزراعي 140 درجة لجميع مدارس الثانوية الزراعية على مستوى المحافظة وبالنسبة للتعليم الصناعي بالإدارات كل مدرسة لها تنسيقها الخاص طبقا للأقسام الموجود بها، وبالنسبة لفصول الخدمات بكل أنواع التعليم الفني 140 درجة.