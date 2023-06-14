أعلنت 10 محافظات مختلفة عن تنسيق الثانوية العامة 2023 بالدرجات بعد اعتمدها المحافظين، حيث وصل الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2023/2024 بعد الإعدادية في أحد المحافظات 251 درجة، بينما تقل في المحافظات الأخرى، بحسب المجاميع التي حصل عليها الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في تلك المحافظات، فيما تستعد باقي المحافظات لإعلان الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة.

تستعرض «الوطن»، تنسيق الثانوية العامة 2023 بالدرجات في 10 محافظات، ضمن خدماتها المقدمة لطلاب الشهادة الإعدادية في كل مكان.

تنسيق الثانوية العامة 2023 بني سويف

وبلغ الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة بني سويف، من 233 درجة في المدارس الحكومية، بعد اعتمدها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الإقليم، بينما بلغ الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة 2023 نحو 203 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة سوهاج

وشهدت محافظة سوهاج أعلى درجة قبول في تنسيق الثانوية العامة 2023 بعدما اعتمدها اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2023 251 درجة للطلاب دارسي إنجليزي، و235 درجة للطلاب دارسي فرنساوي.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة القليوبية

وفي محافظة القليوبية اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم، تنسيق الثانوية العامة 2023 حيث بلغ الحد الأدنى للقبول 225 درجة كمرحلة أولى، يستثنى منها الطالب الذي حصل على مجموع بلغ 277 درجة فأكثر من شرط التوزيع الجغرافي.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الغربية

واعتمد الدكتور طارق رحمي تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الغربية حيث بلغ الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية 237 درجة، بينما بلغ 175 درجة في المدارس الخاصة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الجيزة

وبلغ الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي ضمن تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الجيزة نحو225 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الإسماعيلية

وفيما يخص تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الإسماعيلية فقد بلغ الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي العام 230 درجة، بينما بلغ نحو 205 درجة في الفصول المسائية.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الإسكندرية

وجاء تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الإسكندرية من 225 درجة كحد أدنى للقبول في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي المُقبل.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة أسوان

وبلغ الحد الأدنى في تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة أسوان 225 درجة بعدما اعتمدها اللواء أشرف عطية محافظ الإقليم.

تنسيق الثانوية العامة 2023 بورسعيد

وفي بورسعيد، بلغ الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة 2023 نحو 244 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 الوادي الجديد

واختلف تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة الوادي الجديد عن باقي المحافظات، حيث جرى تخصيص تنسيق لكل مركز من مراكز المحافظة على حدة والذي جاء كالتالي:

إدارة الخارجة التعليمية.. بلغ الحد الأدنى من تنسيق الثانوية العامة 2023 نحو 243.5 درجة.

إدارة الداخلة التعليمية.. بلغ الحد الأدنى من تنسيق الثانوية العامة 2023 نحو 237 درجة.

إدارة الفرافرة التعليمية.. بلغ الحد الأدنى من تنسيق الثانوية العامة 2023 نحو 219.5 درجة.

إدارة باريس التعليمية.. بلغ الحد الأدنى من تنسيق الثانوية العامة 2023 نحو 231 درجة.

إدارة بلاط التعليمية.. بلغ الحد الأدنى من تنسيق الثانوية العامة 2023 نحو 220 درجة.