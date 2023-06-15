السيسي: تطوير المواني يهدف لوضع البلاد على خريطة المنافسة والاستفادة من موقعها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ أول جزء من ميناء السخنة استمرّ دون تغيير لمدة 25 سنة، موضحًا: «مهم جدا تبقوا عارفين إن تحويل الدولة من حالة لحالة أخرى وعشان تاخد مكانها وتستفيد من موقعها لابد من بذل جهد، ليس جهد تخطيط فقط، ولكن تنفيذ وأرقام كبيرة جدا من الأموال»، لافتا إلى أن عملية تطوير المواني هدفها وضع مصر على خريطة المنافسة والاستفادة من قدراتها وموقعها.

السيسي: تطوير الميناء استلزم برنامجا ضخما في بناء قدرات حقيقية

وأضاف السيسي، خلال فعاليات افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، عبر قناة إكسترا نيوز: «طرحنا أول جزء من ميناء السخنة لمستثمر واتعمل واتنفذ، لكن تطوير الميناء استلزم أن تقوم الحكومة بعمل برنامج ضخم جدا في بناء قدرات حقيقية للاستفادة من موقعنا الذي نتحدث عنه».

إضافة 18 كيلومترا أرصفة للميناء في سنتين

وأكد: «تم العمل على إضافة 18 كيلومتر أرصفة للميناء في سنتين، وهو ما يعني الضغط على أنفسنا ومواردنا، لكن إنت مضطر تعمل ده حتى تضع نفسك على خريطة وتقول فيها إن الدنيا بتتغير، وهناك محاور أخرى تُخلق، ومن حق الناس كلها تطور وتستفيد من موقعها وقدراتها، أي إنسان أو دولة عندها قدرات مالية وفوائض من حقه استخدامها».

من جهته، قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات: «زودنا الميناء 4 ملايين متر كلها على البحر، وتكلفة المتر لن تقل عن 3 إلى 4 آلاف دولار، بما يقدر بـ12 مليار دولار».