السيسي: التطوير هدفه الاطمئنان على المستقبل من أجل أولادنا وأحفادنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر تقع على محور شريان رئيسي للتجارة العالمية، وبالتالي فإنه كان لابد من العمل على الاستفادة من قدراتنا وموقعنا لتطوير المواني.

وأضاف السيسي خلال افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض: «عندما جاءت الفرصة طورنا المواني، هناك ميناء جرجوب وميناء الإسكندرية وميناء أبو قير في البحر المتوسط، أتحدث حتى تصل الصورة للمهتمين وحتى يعرف المصريون أن التطوير هو المستقبل».

السيسي: أحد الشباب قالي عاوزين نطمن على المستقبل

وتابع رئيس الجمهورية: «بالأمس، قال لي شاب في البحيرة أريد أن أطمئن على المستقبل، وقلت له كل ما نفعله ليس من أجلنا، ولكن من اجل أولاد وأحفاد مصر».

وحول موعد استكمال تطوير ميناء السخنة، قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات: «بعد سنة من النهاردة هنعمل البنية الفوقية»، ليقاطعه رئيس الجمهورية قائلا: «كتير».