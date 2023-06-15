نقيب الفلاحين: زيارة السيسي للقري دليل قاطع على اهتمام الدولة بالمزارعين

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقرى، دليل قاطع على حبه للفلاحين وانشغاله الدائم بأمورهم وإصراره على إتمام مشروعات «حياة كريمة»، الذي ينقل القرى المصرية إلى بؤرة الاهتمام.

زيارة الرئيس لقرية الأبعادية

وأضاف في بيان، أن الرئيس زار قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة غرب الدلتا، وسبقتها قرى غرب سهيل والشهامة غرب محافظة أسوان جنوب الصعيد، كما زار قرية المعصرة بمحافظة المنيا شمال الصعيد.

وأوضح أن الفلاحين يشعرون بسعادة بالغة لاهتمام الدولة المتزايد بهم في الآونة الأخيرة طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تكون توجيهاته منحازة دوما لمصلحة الفلاحين حيث وجه بوضع أسعار استرشادية للمحاصيل الزراعية قبل زراعتها بما يمثل أكبر مكاسب للفلاحين وللقطاع الزراعي.

الأسعار الاسترشادية قبل موسم الزراعة

وأشار «عبد الرحمن»، إلى أن الأسعار الاسترشادية قبل موسم الزراعة كانت مطلبا مهما للفلاحين حيث تمنع عنهم الخسائر الناتجة عن تدني الأسعار إلى أقل من سعر التكلفة كما تعتبر الوسيلة الأمثل لتسويق وتسعير المحاصيل الزراعية.

ولفت «أبوصدام»، إلى أن اعتماد سعر استرشادي 1000 جنيه لأردب القمح قبل زراعته أدى إلى زيادة المساحة المنزرعة إلى 3.6 مليون فدان لأول مره في تاريخ مصر، كما أدى لوصول سعر أردب القمح إلى 1500 جنيه بعد توجيهات الرئيس السيسي بمتابعة الأسعار.

وأكد أنه وطبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تم تحديد سعرا استرشاديا لقنطار القطن في محافظات الوجه البحري، بواقع 5500 جنيها للقنطار وبسعر 4500 للقنطار بوجه قبلي كما تم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لأربعة محاصيل مهمة «الذرة الصفراء، الذرة البيضاء، فول الصويا، وعباد الشمس».