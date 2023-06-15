9 معلومات عن «وادي الملوك» أحدث سفن الأسطول التجاري.. يرفع عليها علم مصر

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، والتي تعتبر أحد أهم مشروعات النقل البحري، كما سيتم رفع علم مصر على سفينة وادي الملوك التي تعد أحدث القطع المنضمة للأسطول التجاري المصري، وتتبع شركة الملاحة الوطنية.

معلومات عن سفينة وداي الملوك

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير كافة المعلومات عن سفينة وادي الملوك التي يتم رفع علم مصر عليها في افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض:

- هي سفينة تابعة لشركة الملاحة الوطنية التي تعد إحدى شركات وزارة النقل.

- هي سفينة صب جاف حديثة فئة «BULK » من طراز «كامسرماكس»

- حمولة السفينة 82300 طن ساكن.

- تعد أكبر وأحدث سفن الأسطول التجاري المصري.

- يبلغ طول السفينة 229 مترا وعرضها 32 مترا.

- مجهزة بأحدث التقنيات الفنية الحديثة من حيث الماكينات والمولدات والأجهزة الملاحية المتطورة.

- تم التعاقد على شرائها من أكبر ملاك السفن العالميين، وهى شركة نوردن التي تمتلك وتشغل أكثر من 500 سفينة عالمياً.

- تتطابق السفينة مع كافة متطلبات هيئات الإشراف المحلية والدولية والتشغيل التجار.

- تعمل السفينة على دعم الأسطول الوطني بالسفن ذات التقنية العالية والتي تتماشى مع كافة احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.

افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في الإسكندرية، حيث بدأت الاحتفالية بقراءة آيات بينات من الذكر الحكيم، بصوت القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ثم كلمة الفريق كامل الوزير، وزير النقل.