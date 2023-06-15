وزير النقل: أنجزنا 30% من محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّ محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100، كانت في الأساس حاجز أمواج، تم ردمه وإنشاء رصيف أعلاه، موضحا: «فيه حواجز أمواج بتتعمل شمال، هنردم بينها عشان نشكل جسم الرصيف النهائي ويكون عندنا أرصفة بطول 1680 متر وعمق 18 متر، وساحة تداول 1.3 مليون متر، ووصل نسبة تنفيذه لـ30%».

وأضاف الوزير، خلال كلمته من مقر افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمُذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّه جرى التعاقد مع شركة هديسون وكوسكو وMSC لإنشاء رصيف 100 بالإسكندرية، متابعا: «عشان نطور الميناء ويكون حوض واحد، هنعمل 5 حواجز أمواج بإجمالي أطوال 7 كيلومتر طولي، وهيتم استهلاك 7.5 مليون طن صخور وكتل لتأمين حوض الميناء وإدخال المراكب في ميناء الإسكندرية».

وأكمل الوزير: «المنطقة اللوجيستية المتكاملة في حوض المتراس جرى التصديق عليها من قبل الرئيس السيسي بـ873 فدانا على مرحلتين، وكل دي كانت مناطق سبخية، جزء شمال محور التعمير القديم، ولما اتعمل محور التعمير الجديد خلق منطقة أخرى، وخدنا الاتنين مع بعض وبنشتغل في المرحلة الأولى منهم دلوقتي، وبنجيب رمال من الصالحية والشرقية ووادي النطرون لتحسين التربة، والمرحلة الأولى على مساحة 273 فدان».