متى يكون حضور المتهم للمحكمة وجوبيا؟.. حالات لا يصلح فيها التوكيل

هناك بعض القضايا تتطلب حضور المتهم أمام المحكمة، وهناك قضايا أخرى يجوز حضور محامي المتهم بتوكيل عنه، وفي هذا السياق كشف محمود أبو بكر المحامي خلال حديثه لـ«الوطن» عن الحالات التي يكون حضور المتهم فيها وجوبيًا والحالات التي يجوز الحضور فيها بتوكيل.

حالات وجوب حضور المتهم

وقال «أبو بكر» إنه فيما يتعلق بقضايا الجنح فإنه في القضايا التي يكون منطوق الحكم فيها صادرا بالنفاذ، ومنها قضايا الأسلحة وقضايا السرقة، فإن حضور المتهم فيها يكون وجوبيًا أمام المحكمة، حيث إنه في حالة غياب المتهم عن الحضور فإنه يصدر ضده حكم غيابي.

وأشار الى أنه في جميع قضايا الجنايات يكون حضور المتهم فيها وجوبيًا وضروريًا أمام المحكمة.

وأوضح أنه حضور المتهم وجوبي في حالة صدور حكم أول درجة بالبراءة فى جنحة الحضور فيها وجوبي ثم استأنفت النيابة على الحكم، ففى تلك الحالة يكون حضور المتهم وجوبيًا أمام محكمة جنح مستأنف.

خدمات على موقع وزارة العدل

وفى سياق متصل، تقدم وزارة العدل من خلال موقعها الإلكتروني عددًا من الخدمات المتعلقة بالقضايا من خلال موقعها الإلكتروني، ومن بين تلك الخدمات الإستعلام عن رول جلسة، الإستعلام عن موقف دعوى، الإستعلام عن رول دعوى، الإستعلام عن وجود إستئناف من عدمه.