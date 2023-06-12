«الجنايات» تحيل أوراق المتهم بقتل سهير الأنصاري إلى المفتي

قررت الدائرة العاشرة جنايات، بمحكمة جنايات دمنهور بالبحيرة، إحالة أوراق المتهم بقتل سيدة الخير سهير الأنصاري إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 8 أغسطس للنطق بالحكم، وصدَر القرار برئاسة المستشار حسن علي عبدالحي أبو زهرة، وعضوية المستشارين أمير عبدالرحمن عبدالمجيد أبو العز وخالد سعد الدين الشيخ أحمد رجب.

إحالة المتهم للمحاكمة

وكانت نيابة دمنهور قد انتهت من التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد عبدالسلام المحامي العام الأول لنيابات استئناف إسكندرية، وأحالت المتهم للمحاكمة الجنائية.

قتل عمد مع سبق الإصرار

وحسب ما جاء في أوراق القضية، قيام المتهم بقتل المجني عليها «سهير الأنصاري» المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة العمل الخيري في دمنهور» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد لسرقتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة دمنهور إخطارًا من غرفة عمليات شرطة البحيرة، يفيد بعثور عدد من الأهالي على جثة لسيدة مسنة مقتولة وملقاة خلف مبنى جامعة على الطريق الزراعي بدائرة شرطة، في ظروف غامضة، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة.

وبتقنين الإجراءات، تمّ الوصول إلى مرتكب الواقعة واعترف بارتكاب جريمته بدافع السرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها.