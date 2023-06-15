عضو بالحوار الوطني: حديث السيسي عن تبنى المخرجات رسم مصير التوصيات

قال طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تبنى مخرجات الحوار الوطني رد على الكثير من التساؤلات حول جدية الحوار ومصير التوصيات والمخرجات.

وتابع عبد القوى: «الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهد بالتصديق على مخرجات الحوار الوطني، وهذا يعني الجدية وضمانات شاملة لنجاح الحوار الوطني بشكل عام»، مشيدا بعرض المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، قائلا: «استعرض الملفات الحيوية بدقة والقى الضوء على كافة التفاصيل والمحاور الحيوية بشأن الحوار الوطني».

وأشار عبد القوى، إلى أن المادة 18 من الدستور والتي تنص على: «لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون».

وتابع عبد القوى: «الدستور المصري ألزم الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة للمواطنين، إضافة لتحسين أوضاع الأطباء، مشيدا بما تشهده المنظومة على أرض الواقع من إنجازات في قطاع الصحة».

ولفت إلى أن القطاع الخاص يساهم في المنظومة الصحية بنسبة تصل إلى 30% من المنظومة على مستوى الجمهورية، والحوار الوطني سيخرج بروشتة للنهوض بالخدمات والرعاية الصحية لمزيد من الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين في ملف من أهم الملفات.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة الصحة بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمخصصة لمناقشة ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي.