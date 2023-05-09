منظومة التأمين الصحي الشامل.. 16.5 مليار جنيه عوائد استثمار

أكد تقرير رسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن التأمين الصحي الشامل أساس الإصلاح الصحي في مصر، إذ تمنح المواطنين المنتفعين حق الاختيار بين مقدمي الخدمات الطبية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، سواءً من القطاع الخاص أو القطاع العام أو المستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وفي السطور التالية، ترصد «الوطن» بالأرقام، أبرز المعلومات عن منظومة التأمين الصحي الشامل:

- 76 مليار جنيه هي إجمالي إيرادات المنظومة منذ 2018 حتى أبريل 2023.

- 69.5 مليار جنيه فواض مالية حتى نهاية فبراير 2023.

- 16.5 مليار جنيه عوائد استثمار حتى نهاية فبراير 2023.

- 3.9 مليارات جنيه تكلفة تقديم خدمات صحية للمنتفعين حتى نهاية فبراير 2023 بمختلف الجهات.

- 3 آلاف خدمة طبية تغطيها المنظومة وتشمل كل الأمراض والتدخلات الطبية.