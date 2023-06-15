وزير الصحة الأسبق بجلسات الحوار الوطني: قانون التأمين الصحي الشامل هو الحل

قال الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، إن قانون التأمين الصحي الشامل هو الأمل في إصلاح المنظومة الصحية.

وأضاف في كلمته بجلسة لجنة الصحة بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني: «مرجعيتي بناء مناقشات دامت لأربع سنوات، ومشروع قانون التأمين الصحي الشامل كان له بعض الملامح الرئيسية وله رؤية واضحة تتلخص في ضرورة إفادة كل مواطن داخل مصر وخارج مصر بالرقم القومي، وكان من المفترض أن يتم تنفيذ المشروع في وقت واحد في كل المحافظات».

وأشار حلمي إلى أن تنفيذ المشروع كان مقررا له عامين ويطبق في كل المؤسسات الصحية «جامعية أو مستشفيات خاصة»، والهيئة هي التي تقرر تقييم كل مؤسسة بعد سنتين أو حل أي معضلة.