ياسمين عبدالعزيز تتفاعل مع فيديو عمرو دياب وأحمد حلمي.. «حتى بص الحركة دي»

نشر الفنان أحمد حلمي، مقطع فيديو مع النجم عمرو دياب، وهما يرقصان سويًا على أغنية «حتى بُص الحركة دي»، التي أداها حلمي للترويج لفيلمه الأخير «واحد تاني» الذي عرض في السينما مؤخرًا، وذلك عبر حسابه على إنستجرام.

وظهر عمرو دياب، وهو يرقص على أغنية أحمد حلمي «الحركة دي» بصحبة أكرم حسني، وعمرو يوسف وآخرين.

عمرو دياب يرقص مع أحمد حلمي وأكرم حسني

ونشر أحمد حلمي مقطع الفيديو عبر حسابه على إنستجرام، قائلًا: «كانت أحلى صحبة وأحلى سهرة وأحلى حركة مع الهضبة عمرو دياب، ملك أبو الحركات كلها».

فيلم واحد تاني عرض بالسينما

وتفاعل عدد من المتابعين مع فيديو أحمد حلمي وطرحوا تساؤلات عن سبب هذا التجمع الفني، وإذا ما كان في القاهرة أوالساحل؟، كما تفاعل بعض نجوم الفن مع مقطع الفيديو من بينهم ياسمين عبدالعزيز التي ردت بإيموشن ضاحك وبدرية طلبة.

شارك أحمد حلمي في بطولة فيلم واحد تاني كل من روبي، نسرين أمين، أحمد مالك، سيد رجب، سيناريو وحوار هيثم دبور، إخراج أحمد شاكر خضير.