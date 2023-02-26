تكريم الدكتور عمرو حلمي في ندوة «فروسية الطب والقلم»

نظم ملتقى السرد العربي، أمس السبت، ندوة بعنوان «فروسية الطب والقلم»، بحضور وزير الصحة الأسبق، الدكتور عمرو حلمي، والسياسي حمدين صباحي، والدكتور هشام عبدالدايم، عميد معهد الكبد القومي بالمنوفية، والدكتور حسام عقل، وأدار اللقاء الكاتبة عزة عز الدين.

وشهد اللقاء تكريمًا خاصًا للدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، على ما قدمه لسنوات طويلة في المجال الطبي، باعتباره أشهر جراحي الكبد في مصر، فضلًا عن توليه منصب وزير الصحة عام 2011.

الجراحة في علوم الطب تشبه القصة القصيرة

وأشار «حلمي»، في حديثه أنه تخصص الجراحة، باعتباره أقدم العلوم الطبية، والتي بدأت في الأطراف والرأس، مضيفا: «مهارة الجراحة تنعكس على الطاقم الطبي المشارك في مسرح العمليات، فهي (فن) بحد ذاته»، مشيرًا إلى أن «الجراحة في علوم الطب تشبه القصة القصيرة، وهما مصدر ولعي واهتمامي دائما».

وأضاف وزير الصحة الأسبق، حول شغفه بالطب: «الوالد كان طبيبًا وهو مثل أعلى لي، وكان مفتشا للصحة يتنقل بشكل كبير من محافظة لأخرى، وهذا أكسبه قدرات أكبر وأشمل، منتقدًا مسألة استمرار المعيدين في جامعاتهم طول مدة العمل من التعيين وحتى الخروج للمعاش، قائلا: «هذا يتسبب في الركود وعدم تبادل الخبرات».

وعن بداية رحلته العملية في القاهرة، تابع: «بدأت بعد التخرج والعودة إلى الجيزة في مكان ليس به بشر، في شارع جامعة الدول العربية عندما كان فارغا تمامًا، ولكن لطف الله وكرمه أن تم تأسيس مسجد مصطفى محمود بالقرب مني في منطقة المهندسين، وكان مصدر إقبال كبير من الأهالي وهذا ما ساهم في تدفق المرضى على عيادتي التي لم اتركها حتى الآن»، مؤكدًا أنه كان لكل من يوسف إدريس، ويحي حقي، ومصطفى محمود، تأثيرا كبيرًا في حياته ومستقبله.

ومن جانبه، قال حمدين صباحي: «عمرو حلمي قامة عظيمة، أدت واجبها الوطني على أكمل وجه، وإضافة لذلك، فهو ذو خلق رفيع وقلب رحيم سليم ومحب، ويتسع لكل ألم لكي يخفف عنه».