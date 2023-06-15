المسلسل التركي Arayış ينضم إلى أعمال «ديزني بلاس»

ينضم المسلسل التركي Arayış، الذي يعد أحدث إضافة لمجموعة الأفلام والمسلسلات التركية المتوفرة حصريا على ديزني+، وتدور أحداثه في رحلة إلى المجهول من خلال دراما غامضة، ويتوفر المسلسل بالدبلجة العربية السورية.

رحلة للمجهول على ديزني

وتدور أحداث مسلسل Arayış حول نيسان، وهي امرأة تعيسة تعيش في المدينة الكبيرة وتحاول تعقب صديقتها التي فقدت بعد حضورهما جلسة علاج معاً، وفي أثناء بحثها تصل إلى جماعة مشبوهة لا تتمكن من الخلاص منهم، وذلك خلال رحلة من المشاعر والألغاز والمفاجآت غير المتوقعة.

كما يعرض على منصة ديزني، مسلسل Aktris ، حيث يتتبع المسلسل قصة ياسمين ديرين (بينار دينيز)، الممثلة الشهيرة في تركيا والتي عاشت حياةً مزدوجة لسنوات، ويظهر الشخص الوحيد الذي يعرف هويتها السرية وهو سائقها الموثوق أحمد، حيث يدخلان معاً في بعض المواقف المريبة، وعندما تبدأ ياسمين بتلقي رسائل غريبة من رقم مجهول، يبدأ عالمها الذي تألفه بالانهيار.

أفلام جديدة

كما يتوفر على قناة ديزني+ فيلم Recep Ivedik، والذي يحمل اسم الشخصية الرئيسية فيه رجب بعد أن ورث منزلاً ريفياً من جدته، ويروي الفيلم قصة رجب، يلعب دوره شاهان جوك بكار، وصديقه نورالله، حيث يصبحان بطلين في سعيهما لحماية القرية والغابة المحيطة بها من تهديد مشروعٍ عقاري ضخم.