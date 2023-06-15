وزيرة الثقافة ومحافظ قنا يفتتحان مكتبة مصر العامة بتكلفة 65 مليون جنيه

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مكتبة مصر العامة في قنا، بعد الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيزات، بتكلفة تُقارب 65 مليون جنيه، على مساحة كلية 4400 متر مربع.

الكيلاني: مكتبة مصر العامة بقنا تستهدف الارتقاء بالمستوى المعرفي

وتفقدت وزيرة الثقافة مبنى المكتبة المكون من 4 طوابق، وقالت نيفين الكيلاني، إنّ المكتبة تُمثل نقلة نوعية متميزة في مسار منظومة العمل الثقافي والتنموي في قنا، فهي منارة ثقافية تنويرية جديدة للعلم والمعرفة، تستهدف الارتقاء بالمستوى المعرفي لأبناء المحافظة، في ظل تحديات الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

مكتبة مصر العامة إنجاز متميز للثقافة المصرية

وقال محافظ قنا إنّ افتتاح مكتبة مصر العامة يُمثل إنجازًا متميزًا للثقافة المصرية بمحافظة قنا، وما ستقدمه لأبنائنا من خدمات معرفية هائلة متنوعة، لتؤكد بأن الدولة المصرية تعيش حالة متميزة من الحراك الثقافي والتنموي.

وشكر السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة وزيرة وزيرة الثقافة، على دعمها وتقديرها لدور صندوق مكتبات مصر العامة، في إنشاء ونشر المكتبات العامة في كافة أنحاء الوطن، ومنها فرع قنا لتكون المكتبة نافذة ثقافية ورئة جديدة للتنوير في هذه المحافظة العريقة.