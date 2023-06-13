رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزيرة الثقافة تلتقي رئيس مجلس الوزراء القطري

كتب:

إلهام الكردوسي
03:23 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023
وزيرة الثقافة تلتقي رئيس مجلس الوزراء القطري 

وزيرة الثقافة تلتقي رئيس مجلس الوزراء القطري 

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، والشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة القطري، لبحث أوجه دعم آليات التعاون الثقافي بين البلدين، وذلك خلال لقاءين منفصلين ضمن زيارتها لدولة قطر، للمشاركة بافتتاح معرض الدوحة الدولي للكتاب.

افتتاح معرض الدوحة الدولي للكتاب

وتناول اللقاءان أهمية دعم أطر التعاون بالمجالات الثقافية، وقيمة القوة الناعمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرضت وزيرة الثقافة، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تفعيلها.

اقرأ المزيد:

وزيرة الثقافة تفتتح مجمع الخدمات الطلابية بأكاديمية الفنون في الهرم

وزيرة الثقافة تشهد احتفالية متحف الحضارة بذكرى مرور العائلة المقدسة

وزيرة الثقافة: إقامة أنشطة مشتركة مع كازاخستان خلال الفترة المقبلة

وزيرة الثقافة تنعى ماجدة صالح: أول باليرينا تحصل على وسام الاستحقاق

وزيرة الثقافة تنعى حمدي أبو جليل: تظل أعماله مصدر إلهام لأجيال متعاقبة

وزيرة الثقافة: البنك المركزي يقدم قروضًا ميسرة لخريجي «صنايعية مصر»

وظائف شاغرة في وزارة الثقافة.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة
إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي