وظائف شاغرة في وزارة الثقافة.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة الثقافة عن مجموعة من الوظائف الجديدة في الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي، (دار الأوبرا المصرية)، موضحة الشروط ومواعيد التقدم للوظائف على النحو التالي:

وظائف جديدة في وزارة الثقافة

وأكدت الوزارة في بيان صحفي تفاصيل الوظائف المطلوبة وشروط وخطوات التقدم فضلا عن المستندات المطلوبة وجاءت الوظائف كالآتي:

- وظائف بالمستوي الوظيفي مدير عام.

- مدير عام الإدارة العامة لخشبة المسرح.

- مدير عام الإدارة العامة لإكسسوار الفنانين.

- مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني للموسيقى والباليه والأوبرا.

- مدير عام الإدارة العامة للمخازن.

- مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس الهيئة.

- مدير عام الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري.

المستندات المطلوبة

وأوضح الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية المستندات المطلوبة والتي وتشمل (أصل + 6 نسخ تتضمن طلب شغل الوظيفة - صورة المؤهـــل - بيان حالة معتمد ومختوم من جهة العمل - شهادة ببيان الجزاءات - أبرز الإنجـازات التي تحققت خلال الحياة الوظيفية - بيان مقترحات تطوير الوظيفة - صورة بطاقة الرقم القومي - عدد 7 صور شخصية 4×6).

طريقة التقديم

تقدم الطلبات إلى لجنة الأمانة الفنية للجنة وظائف القيادات بمقر الهيئة بالمبنى الإداري بمقر دار الأوبرا في الجزيرة، على أن تبدأ مواعيد التقديم من اليوم 13 يونيو إلى 12 يوليو 2023.