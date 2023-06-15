حماة الوطن: الموافقة على استخراج بطاقات الرقم القومي وتوثيق زواج قبائل مطروح 

أعلن النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، الموافقة على تجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين المتزوجين بدون قسيمة زواج ولهم أبناء مسجلة على الحاسب الآلي، بداية من السبت المقبل، في إطار حرص حزب حماة الوطن بمطروح على التفاعل وحل مشاكل المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن.

توثيق الزواج العرفي لقبائل مطروح

وقال«عيسى»، في بيان إن هذه الموافقة كان ينتظرها الكثير من أبناء المحافظة، بعد الخطاب الموجه للمستشار عمر مروان وزير العدل بشأن تجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين المتزوجين بدون قسيمة زواج ولهم أبناء مسجلين على الحاسب الآلي، وإصدار قسائم زواج، لتوثيقه، وتوفيق الأوضاع للأسر، وجرى بالفعل الموافقة على الخطاب ومطلب أبناء مطروح.

سرعة إنهاء التصادق على الزواج

وأضاف «عيسى»، أنه جرى شرح الخطاب الموجة لوزير العدل لإزالة المعوقات التي تواجه عملية التوثيق لقسيمة الزواج لزيجات تمت بالفعل لدى قبائل مطروح، لتوفيق أوضاعها بشكل رسمي لسرعة إنهاء التصادق على الزواج.

بطاقات الرقم القومي

ووجه «عيسى»، الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان وزير العدل، على الاستجابة لمطالب أبناء بمطروح حتى يتمكنوا من تجديد بطاقات الرقم القومي وقسائم الزواج، كما وجه كل الشكر لنواب مطروح الأفاضل، أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ علي الجهود المبذولة في حل المشكلة والتواصل مع وزير العدل والأحزاب المدينة شخصيا، لإيجاد حل للمشكلة.