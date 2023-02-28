نقيب المأذونين: توثيق الزواج العرفي لا يحتاج لشهادة طبية

قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إنّ توثيق الزواج العرفي لا يحتاج إلى شهادة طبية لأن الزواج قائم بالفعل وما يتم هو تحويل الزواج إلى ورقة رسمية، ومن خلالها يثبت المأذون المدة السابقة في الزواج وأن العلاقة الزوجية قائمة بالفعل، لافتا إلى أنه في حالة طلاق الزوجة وعادت لزوجها مرة أخرى بعد الصلح يعاد عقد القران ولكن دون الحاجة إلى شهادة طبية.

أماكن تابعة لوزارة الصحة في الخارج

وأوضح عامر، في مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير مع الإعلامية عزة مصطفى، أن المصريين المقيمين في الخارج لا تتوفر لديهم أماكن تابعة لوزارة الصحة في الخارج، وبعضهم أرسل توكيلا لوالده لإتمام عقد الزواج، ولا يمكن اتمام الزواج دون التصريح الطبي، ويستثنى الشخص المسافر للخارج لحين تخصيص أماكن للتحاليل والشهادات الطبية من خلال وزارة الصحة مع إخطار وزارة العدل.

ستصل التعليمات لجميع الجهات المعنية

وأشار نقيب المأذونين إلى أنه بدءا من الغد ستصل التعليمات لجميع الجهات المعنية، بسرعة إصدار الخطابات الطبية.