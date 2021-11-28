بأمر القانون.. حظر توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ هذا السن

وضع قانون الأحوال المدنية، في مواده شروط توثيق عقد الزواج، مؤكدا على أنه لا يجوز إتمام الزواج قبل السن القانوني، حيث يحظر قانون الأحوال المدنية توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة من الجنسين.

سن توثيق عقود الزواج

وبحسب مواد قانون الأحوال المدنية، فإن المادة 31 مكرر، وضعت شروط سن إتمام توثيق الزواج، وجاء نص المادة: «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة».

واشترطت المادة بقانون الأحوال المدنية، الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، حيث جاء نص المادة أنه يشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل.

مسائل الزواج والطلاق

ونصت المادة 32، من قانون الأحوال المدنية، أنه يلتزم أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد الوقائع التي صدر بشأنها أحكام نهائية في مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو البطلان أو الفسخ، وأن تدرج هذه الوقائع في الإخطار الأسبوعي الذي يرسل إلى قسم السجل المدني في شأن وقائع الزواج والطلاق.

وينص قانون الأحوال المدنية، على أن يعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.