السيسي يلتقي رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية CMA CGM

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رودولف سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية CMA CGM، وعددًا من كبار المسؤولين بالشركة، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في إطار قيام الرئيس السيسي بحضور افتتاح محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية الكبير، ورفع العلم على سفينة وادي الملوك، أكبر وأحدث سفن الأسطول التجاري المصري.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس أشاد بعلاقات التعاون التاريخية الوثيقة بين مصر وفرنسا، مؤكدًا أنّ التعاون مع الشركة الفرنسية يمثل قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية الكبير، خصوصًا على صعيد إنشاء المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية به، بما يعزز من قدرته في دعم التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي.

وتقدم الرئيس التنفيذي لشركة CMA الفرنسية بالتهنئة بمناسبة افتتاح محطة تحيا مصر، مشيداً بمناخ الأعمال في مصر، ومؤكدًا تطلع الشركة لتعزيز التعاون مع الجانب المصري في إدارة المواني، وكذا التوسع في نطاق عمل الشركة ليشمل تشغيل مناطق لوجستية ومحطات إضافية في مواني أخرى بجانب ميناء الإسكندرية.