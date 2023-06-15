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السيسي يستمع إلى شرح عن مهام غرفة التخطيط في محطة تحيا مصر

كتب:

شريف سليمان
03:09 م | الخميس 15 يونيو 2023
الرئيس السيسي خلال الجولة

الرئيس السيسي خلال الجولة

أجرى الرئيس قال المهندس أحمد حسن، مدير التشغيل التنفيذي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض، إنّ غرفة التخطيط والمتابعة جزءا من قسم العمليات، وأي عملية تتم في المحطة يجب أن تمر على هذه الغرفة، هي العقل المفكر للمحطة من أول مرحلة استلام بيانات الحاويات.

وأضاف حسن، خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، المُذاع على قناة إكسترا نيوز: «لدينا المراكب الموجودة على الرصيف ولدينا أحدث نظام تشغيل ويمكننا رؤية الساحة كلها وكل أماكن الحاويات، وكل حاوية مكانها معروف».

وتابع: «نتابع المراكب وعدد الأوناش التي تعمل على كل منها ومعدلات المراكب والخطة الموضوعة للحاويات في كل مركب، كما أنّ ونش الساحة يتعامل مع الحاويات وينقلها من الساحة للشاحنة ثم تتحرك بعد ذلك لتصل إلى المركب على ونش الساحة العملاق، ونفس العملية تتم عند التفريغ».

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