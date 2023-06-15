السيسي يستمع إلى شرح مفصل عن الإدارة المالية والتكنولوجية لمحطة تحيا مصر

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح مفصل عن الإدارة المالية والتكنولوجية بمحطة مصر متعددة الأغراض.

وقال المهندس إبراهيم حيدر مسؤول إدارة تكنولوجيا المعلومات في محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، إنّ منطقة البوابات الإلكترونية مزودة بأحدث الأنظمة العالمية، مشيرًا إلى أن شركات الشحن والنقل تسجل دخول الشاحنة عبر الرابط الإلكتروني، ويتم تحديد الحاوية التي ستوضع على الشاحنة.

وأضاف حيدر خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، ونقلتها قناة «إكسترا نيوز»: «بمجرد وصول الشاحنة لبوابة الدخول في المرحلة الاولى يتم مسحها إلكترونيا والمعلومات كلها تُرصد في مركز البيانات، بعدها تنتقل الشاحنة من المرحلة الأولى إلى بوابة المرحلة الثانية وهناك يتم طباعة ورقة الدخول للساحة».

وتابع: «بمجرد دخول شاحنة للساحة يتعرف عليها ونش الساحة آليا ويظهر على شاشة الونش أمر التفريغ وبعد إتمام العملية تخرج الشاحنة من المحطة بالنظام ذاته، وهذا النظام سيسمح بدخول وخروج الشاحنة بطريقة مبرمجة دون تدخل مباشر من العنصر البشري».

إلى ذلك، قال المحاسب مصطفى عبدالباري المدير المالي للمحطة إنه تم العمل خلال 18 شهرا على تطبيق المنظومة المالية الإلكترونية للمحطة باستخدام برنامج تم ربطه ببرنامج التشغيل الرئيسي بالمحطة لإصدار كل أوامر التشغيل وحصر كل الإيرادات وإرسالها في صورة فواتير لبرنامج ERP الذي يرتبط بالمنظومة الإلكترونية ويرفع كل الفواتير على المنظومة الإلكترونية، ومن ثم، يتم تحصيل كل إيرادات المحطة من العملاء.

وذكر أن برنامج ERP مربوط ببرنامج الصيانة الرئيسي بالمحطة المسؤول عن تخصيص كل المصروفات على مستويات الأفراد والمعدات والأقسام، ومن ثم فإنه يقوم بإرسال كل البيانات من برنامج ERP، كما أن الموردين يرفعون كل الفواتير على المنظومة الإلكترونية، ومن خلال برنامج الerp يتم إصدار أوامر الدفع للعملاء والموردين من خلال التحويلات البنكية فقط.