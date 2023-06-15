«النقل»: مشروعات ضخمة بميناء الإسكندرية ليصبح إجمالي الأرصفة 30 كيلومتر

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل ما يجرى في ميناء الإسكندرية الكبير من أعمال تطوير، حيث يجري إنشاء أرصفة بطول 15.5 كم، ليصبح إجمالي الأرصفة 30 كم، وإنشاء ساحات تداول 7.7 كم2، لتصبح إجمالي ساحات التداول 13 كم2، وزيادة المساحة بـ15.2 كم2 ليصبح الاجمالي 30 كم2.

إنشاء جراج متعدد الطوابق

وأشار التقرير، إلى إنشاء وتنفيذ جراج متعدد الطوابق يتكون من 5 طوابق، بمساحة 75 ألف م2 بطاقة استيعابية 4000 سيارة 100%، أما بالنسبة لرصيف الخدمات البحرية، فيبلغ طول الرصيف 160م، والعمق 5.5: 10م، بنسبة التنفيذ 100%.

وفيما يتعلق برصيف الأخشاب والغلال 3/85، فيبلغ الطول 433 م، بعمق 15.5م، وتبلغ ساحات التداول 40 ألف م2، وبلغت نسبة التنفيذ 100%.

وجرى الانتهاء من مشروع كباري هويس المالح، الذي يتكون من عدد 2 كوبري سيارات بطول 210م، وكوبري السكة الحديد بطول 48م ، وبلغت نسبة التنفيذ 100%.

محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض

وبالنسبة لمحطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، فيبلغ طول الأرصفة 1150م، والعمق 16 حتى يصل إلى 16: 19 م، وساحات التداول 300 ألف م2، وبلغت نسبة التنفيذ 35%، وفيما يتعلق بمحطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، فيبلغ طول الأرصفة 1680م، والعمق 18م، وساحات التداول 1.3 مليون م2 بنسبة تنفيذ 30%.

أما بالنسبة لحواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير، فيبلغ عددها 5 حواجز بإجمالي أطوال تصل إلى حوالي 7000 م، مكونة من 6.5 مليون طن صخر، ومليون م3 كتل خرسانية، التي تنفذها شركات وطنية مصرية بالكامل، واستشاريين مصريين بتكلفة تقديرية 6.719 مليار جنيه.