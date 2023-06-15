تفاصيل مشروع إنشاء رصيف الأخشاب والغلال «85/3» في ميناء الإسكندرية

يعزّز مشروع إنشاء رصيف الأخشاب والغلال «85/3» بميناء الإسكندرية، قدرات مصر على تجارة الترانزيت، وفق توجيهات القيادة السياسية، ضمن مشروعات تطوير الموانئ المصرية.

تفاصيل مشروع رصيف الأخشاب والغلال

ترصد «الوطن» في التقرير التالي تفاصيل مشروع رصيف الأخشاب والغلال وفق تقرير رسمي، كما يلي.

- الهدف منه تداول الأخشاب والغلال بقيمة تعاقدية 452 مليون جنيه.

- يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء الإسكندرية لمواكبة الطلب المتزايد على بضائع الأخشاب والغلال بطاقة تداول من 5 ملايين طن سنويا.

- يتكون المشروع من أرصفة بطول 433 مترا وبعمق يصل إلى 15.5 متر وبمساحة أرضية تبلغ 35 ألف متر مربع.

- تم توقيع بروتوكول مع شركة مصر هولندا للشحن والتفريغ بتاريخ 20-12-2022 لإنشاء وتجهيز وإدارة واستغلال وصيانة وإعادة تسليم منطقة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف «الحبوب».

- إنشاء ساحات التخزين الجديدة بـ503.8 مليون جنيه.

ملف النقل البحري في مصر

وفي سياق متصل، قال الدكتور خالد السقطي، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات، إنّ ملف النقل البحري في مصر لقي اهتماما كبيرا من الدولة المصرية، ويهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للنقل البحري المصري من خلال زيادة الكفاءة والإنتاجية وزيادة انسيابية البضائع.

وأضاف الدكتور خالد السقطي لـ«الوطن»، أنّ كل هذه الجهود تؤدي لأن تصبح مصر محور جذب لكبرى الشركات العالمية، ما يتضح من خلال الاستثمارات والتعاقدات لتلك الشركات في مواني مصر التجارية، ينعكس على حجم التجارة المنقولة، ويمكن لمصر أن تصبح محورا لوجستيا عالميا من خلال اكتساب ميزة تنافسية نتيجة لجهود تطوير المواني.