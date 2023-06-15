تفاصيل مشروع تطوير ميناء الإسكندرية الكبير.. يهدف لزيادة حجم تداول البضائع

تنفذ الدولة ممثلة في وزارة النقل، مجموعة مهمة من المشروعات في تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، في إطار تطوير ملف المواني البحرية، وجعل مصر مركز عالميا للتجارة العالمية واللوجستيات، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تفاصيل مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير

وفق تقرير رسمي، ترصد «الوطن» في التقرير التالي تفاصيل مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير:

مشروع إحلال وتجديد خطوط السكة الحديد بميناء الإسكندرية.

- تنفيذ المشروع بقيمة تعاقدية 53.4 مليون جنيه.

- يهدف المشروع إلى زيادة القدرة على نقل البضائع المختلفة.

- يتم باستخدام القطارات لتخفيف التكدسات والعبء المروري على الطرق.

- يسهم في تدعيم منظومة النقل متعدد الوسائط.

- يعمل المشروع على إحلال وتجديد خطوط السكة الحديد بطول 35 كم.

- مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة.

- يتم تنفيذ المشروع بتكلفة 2.4 مليار جنيه.

- يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع من 9 إلى 11 مليون طن حاويات.

- يسهم في تداول وتخزين من 6 إلى 7 ملايين طن بضائع عامة وغلال سنوياً.

- يتكون المشروع من رصيف بطول 1800 بعمق يصل إلى 18.

- تنفيذ المشروع بمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2.

- سيكون قادراً على استقبال 4 سفن بطول 240 م وسفينة بطول 400 م.

- مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة.

- تنفيذ المشروع بتكلفة 1.6 مليار جنيه.

- يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 6-7 ملايين طن سنوياً.

- يتكون المشروع من رصيف بطول 1150 م بعمق يصل إلى 15 م وبمساحة أرضية تبلغ 200 ألف م2.

- سيكون المشروع قادراً على استقبال 4 سفن بطول 240 مترا.

مشروع حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير.

- يتم تنفيذ المشروع بإجمالي أطوال حوالي 7200 متر.

- يقوم بالتنفيذ شركات وطنية مصرية واستشاريين مصريين بتكلفة 6.7 مليار جنيه.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالله أبو خضرة أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف لـ«الوطن»، إن وزارة النقل عملت على تطوير المواني المصرية في الوقت الحالي، موضحا أن هذا التطوير من المقرر أن يسهم في إنشاء العديد من المناطق اللوجيستية ومن ثم خلق العديد من فرص العمل.