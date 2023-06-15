البنك المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة 0.25%.. ثامن زيادة على التوالي

قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة مئوية، بنسبة 0.25%، في ثامن زيادة على التوالي، في إطار سياسة التشديد النقدي لمكافحة التضخم في منطقة اليورو.

تباطؤ التضخم وعلاقته بالفائدة

وقال البنك المركزي الأوروربي، في بيان قبل قليل، إن «التضخم يتباطأ، لكن من المتوقع أن يظل مرتفعاً للغاية لفترة طويلة جداً»، وأضاف أن سعر الفائدة على الودائع، وهو المعيار القياسي، بلغ 3.50%، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2001.