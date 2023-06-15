«بلومبرج»: البنك المركزي الأوروبي يتجه لرفع سعر الفائدة على اليورو اليوم

يستعد البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة للمرة قبل الأخيرة على الأرجح في حملته غير المسبوقة للتشديد النقدي، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد والأسواق بأغلبية ساحقة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع ربع نقطة إلى 3.5% اليوم الخميس، بحسب وكالة «بلومبرج» الأمريكية.

البنك المركزي الأوروبي يتجه لرفع سعر الفائدة

وأضافت الوكالة الأمريكية: «يوجد إجماع بين المحللين والمستثمرين على زيادة أخيرة الشهر المقبل، ما يرفع حجم التشديد النقدي منذ شهر يوليو الماضي إلى 425 نقطة أساس، وهو سيناريو يشير العديد من صانعي السياسة إلى أنهم قد يدعمونه»، مشيرة إلى أنه لا يمكن استبعاد الزيادة مرة أخرى في الاجتماع التالي، في شهر سبتمبر المقبل للبنك المركزي الأوروبي، حيث سيتجه لرفع سعر الفائدة، لا سيما إذا كانت التوقعات ربع السنوية المحدثة تظهر استمرار التضخم لفترة أطول.

البنك المركزي الأوروبي يوقف عمليات إعادة الاستثمار بعد قرار سعر الفائدة

وتابعت «بلومبرج»: «من المنتظر تأكيد كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في كلمتها عقب قرار سعر الفائدة توقف عمليات إعادة الاستثمار في إطار برنامج التيسير الكمي الأقدم للبنك المركزي الأوروبي اعتبارا من شهر يوليو المقبل، حين يحل أجل استحقاق نحو 500 مليار يورو من القروض الرخيصة للبنوك».

ومن المقرر إعلان البنك المركزي الأوروبي قرار سياسته النقدية في وقت لاحق اليوم الخميس، وتعقد كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، مؤتمرا صحفيا بعدها بنصف ساعة.

«لاجارد» حذرت من أن التضخم لم يبلغ ذروته بعد

وسيعتمد في تحديد سياسة سعر الفائدة على كيفية أداء اقتصاد منطقة اليورو بعد تحمل ركود معتدل في الشتاء، مع وجود أدلة على أن زيادات البنك المركزي الأوروبي في أسعارها لها تأثير، حيث تراجع التضخم على نحو مفاجئ الشهر الماضي، بينما سجل مقياسه الأساسي الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 5.3%. لكن لاجارد حذرت من أن التضخم لم يبلغ ذروته بعد.