الصين تعلن تخفيض سعر الفائدة بعد التثبيت الأمريكي

قرر البنك المركزي الصيني، اليوم الخميس، خفض سعر فائدة مرجعية للقروض المتوسطة الأجل، لدعم نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

سعر الفائدة على القروض

وقال البنك المركزي الصيني، بحسب موقع «الصين اليوم» إنّ سعر الفائدة على قروضه الممنوحة لمدة عام للمؤسّسات المالية خُفّض من 2.75% إلى 2.65%، وتعود المرة الأخيرة التي خفّض فيها المصرف سعر هذه الفائدة إلى أغسطس 2022.

"الأمريكي" يثبت سعر الفائدة

جاء هذا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة بين 5% إلى 5.25%، بعد 10 مرات متتالية من رفع الفائدة.