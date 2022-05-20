البنك المركزي الصيني يخفض سعر الفائدة مع انهيار مبيعات المساكن

خفَّضت الصين يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي لإنقاذ سوق الإسكان المتراجع وتفادي انكماش كبير في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب سي إن إن بيزنس، خفَّض بنك الصين الشعبي سعر الفائدة الأساسي للقرض لأجل خمس سنوات (LPR) بمقدار 15 نقطة أساس إلى 4.45%، وهو التخفيض الثاني هذا العام والأكبر على الإطلاق، وكان معظم المحللين يتوقعون خفضا بمقدار خمس نقاط أساس.

LPR الصيني هو المعدل الذي تقرض به البنوك التجارية أفضل عملائها، وهو بمثابة معيار للقروض الأخرى وعادة ما يستخدم أجل استحقاق الخمس سنوات كمرجع للرهون العقارية.

خفض سعر الفائدة لمدة خمس سنوات

ويُعد قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة لمدة خمس سنوات هو الأحدث في سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الصين لمعالجة أزمة العقارات، حيث تهدد عمليات الإغلاق Covid بدفع الاقتصاد إلى أول انكماش ربع سنوي منذ أوائل عام 2020.

تراجعت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 47% في أبريل

وتراجعت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 47% في أبريل مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني في وقت سابق من هذا الأسبوع ، بينما انخفضت الأسعار في 70 مدينة للشهر الثامن على التوالي.

قال Zhaopeng Xing ، كبير المحللين الاستراتيجيين في الصين لدى ANZ Research، يشير إلى أن القيادة قررت إنقاذ قطاع العقارات في أقرب وقت ممكن، وإنه يشير أيضًا إلى أن الصين تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق هدف النمو بنسبة 5.5%، لعام 2022.

ضرب فيروس كورونا الاقتصاد الصيني

وضرب كورونا اقتصاد الصين أصعب مما كان متوقعا، وضرب فيروس كوفيد الاقتصاد الصيني بشكل أقوى مما كان متوقعا، يمكن أن ينكمش الاقتصاد الصيني في الربع الثاني ، حيث تسببت عمليات إغلاق Covid في إحداث فوضى في النشاط.

وتقلص الإنفاق الاستهلاكي وإنتاج المصانع على حد سواء بشكل حاد الشهر الماضي، في حين قفز معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ تفشي فيروس كورونا الأولى في أوائل عام 2020.