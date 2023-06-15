تجديد حبس صاحب شركة بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس أحد الأشخاص «مالك مجموعة شركات بالقاهرة الجديدة»، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم توظيفها مقابل أرباح، 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في الميعاد المحدد.

بداية الواقعة

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عدة بلاغات من عدد من المواطنين، يفيد بتضررهم من أحد الأشخاص «مالك مجموعة شركات بالقاهرة الجديدة»، لتلقيه مبالغ مالية منهم، زاعما استثمارها وتوظيفها لهم في عدد من المجالات «المأكولات البحرية، المطاعم، الزراعة بالصوب الزراعية، الأسمدة، والمزارع السمكية» مقابل أرباح كانوا قد اتفقوا معه عليها، لكنه لم يف بوعده.

توقف المتهم عن سداد الأرباح، التي وعد المواطنين بها، أو حتى رد الأصول للمبالغ المالية التي تلقاها منهم.

ضبط المتهم

وبعد أن قننت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها، من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم تحديد مكان اختبائه والقبض عليه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أكد ممارسته النشاط المذكور على النحو المشار إليه.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.