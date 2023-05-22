جولة داخل منصة النيابة العامة الرقمية.. ليست للمحامين فقط

خدمات إلكترونية عديدة تقدمها النيابة العامة من خلال منصتها الرقمية التي نتج عنها مميزات متعددة في الفترة الأخيرة سواء من النواحي الاقتصادية أو التكنولوجية أو حتى الاجتماعية منها فلا يقتصر استخدامها فقط على المحامين ولكن يستطيع جميع المواطنين ممن لديهم قضايا داخل أروقة المحاكم متابعتها أو حتى تحرير محضر أونلاين لذلك سنقوم بعمل جولة توضيحية داخل منصة النيابة العامة الرقمية لتوضيح أبرز هذه الخدمات.

طريقة استخدام المنصة الرقمية للنيابة العامة

أول خطوة هي البحث في محرك البحث العالمي جوجل عن منصة النيابة العامة الرقمية ثم الدخول على الموقع الرسمي.

ستظهر أمامك القائمة التالية:

تستطيع الاختيار ما بين الخدمات المعروضة في الأعلى مثل خدمات نيابات المرور، وثائق الأحوال الشخصية، خدمات نيابات الأسرة، وأخيرا خدمات النيابات الجنائية.

يمكنك أيضاً تقديم عريضة إلكترونية أمام مكتب النائب العام، وتستطيع متابعة موقف العريضة من خلال خيار متابعة العرائض الإلكترونية.

وفي إطار التحول الرقمي للمنظومة القضائية بشكل أعم وأشمل، قال المحامي أيمن محفوظ الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية تسعى دائما إلى رقمنة جميع المؤسسات ومنها النيابة العامة التي استجابت لصوت العصر التكنولوجي الذي نعيشه، وأصبحت الرقمنة المسيطر على كل مناحي العملية القضائية وإلغاء الكشوف الورقية والاستعانة بالحاسبات الآلية في إصدار جميع التعاملات القضائية وأصبح الحصول على حكم أو شهادة بشكل رقمي.

مميزات التحول الرقمي في المحاكم

ولفت «محفوظ» إلى أن تجديد الحبس عن طريق الأونلاين وفر نفقات كثيرة في نقل المتهمين لمقر النيابات والمحاكم ورغم أن التجربة في بدايتها وبها بعض المشكلات سيتم وضع حلول لكل تلك المشاكل قريبا، ومنها اعتراض القليل من المحامين على مسألة الاتصال عن طريق الإنترنت في المحاكمات أو تجديد الحبس لأن ذلك لا يوفر الاتصال المباشر مع القاضي ولكنه رأي ضعيف ومرفوض، وفي النهاية الرقمنة أمر سينتصر على مثل تلك الأفكار الرجعية التي تخالف القانون، وهي وسيلة ممتازة للأرشفة وتسهل عمل المحامين والقضاء.

سرعة الحصول على المعلومة في ثوان

وأوضح الخبير القانوني، أن الرقمنة أفادت النيابة العامة والقضاء عمومًا في سرعة الحصول على المعلومة في ثوانٍ قليلة والاتصال بجميع النيابات عن طريق الإنترنت وتسهيل عملها، والحصول على جميع أوراق أو مستندات أي دعوى مرتبطة بالدعوى التي يحققها وكيل النيابة، ما يسهل عملية التحقيق ويوفر الوقت والمال والجهد ويصعب من عمليات تزوير الشهادات التي كانت تكتب بشكل يدوي، وكانت غير محصنة بشكل كامل من الإضافة أو المحو وغيرها وخاصة مع إلغاء الكشوف الورقية التي كان الزمن يسطو عليها ويتلفها، فضلا عن أماكن التخزين التي غالبا تكون غير ملائمة وتحتاج لمساحات كبيرة وصيانة مكلفة، وتلك الرقمنة يستفيد منها المحامون والجمهور من أصحاب الشأن فيما يخص القضايا التي لهم فيها صفة.