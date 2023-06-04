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إحالة 131 محضر مخالفات تموينية إلى النيابة العامة في الدقهلية

كتب:

آية حسنين
03:35 م | الأحد 04 يونيو 2023
إحالة 131محضر بالمخالفة للنيابة العامة بالدقهلية

إحالة 131محضر بالمخالفة للنيابة العامة بالدقهلية

أحالت محافظة الدقهلية، اليوم، 131 محضرًا بالمخالفات التموينية إلى النيابة العامة، إذ جرى تحريرها بعد قيام حملات تموينية مفاجئة على الأسواق في المراكز التابعة للمحافظة.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أنّ الهدف من الحملات هو التصدي لكل أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة؛ لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع الأسعار.

حملات تموينية يوميا بالدقهلية 

وأوضحت أنّه يجرى متابعة نتائج الحملات التموينية في الدقهلية بشكل يومي طبقًا لتقارير حملات مديرية التموين بالدقهلية، إذ تنفذ في نطاق مراكز ومدن المحافظة.

تحرير 131 محضر بالمخالفات التموينية بالدقهلية 

وتحررت المحاضر على مدار يومين بمخالفات تموينية، وأكدت المحافظة على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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