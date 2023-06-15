عاجل.. أول رد من وكيل محمد صلاح على مفاوضات باريس سان جيرمان معه

كشف رامي عباس، وكيل الدولي المصري محمد صلاح، نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، حقيقة مفاوضات رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع صاحب الـ31 عاما من أجل الانتقال لصفوف العملاق الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

موقع فرنسي يتحدث عن مفاوضات باريس سان جيرمان ومحمد صلاح

وكان موقع «Get French Football News» الفرنسي، قد نشر خبر مفاده أن ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان التقى محمد صلاح في جلسة جمعت الثنائي في دولة المغرب، من أجل الدخول في مناقشات ومفاوضات مع اللاعب المصري، تمهيدا لانتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

ورد رامي عباس وكيل النجم المصري على تلك التغريدة التي نشرها الموقع الفرنسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، معلقا بالتالي: «لا، لم يلتقِ به، هذه هي القصة باختصار».

حصيلة مشاركات محمد صلاح مع ليفربول وشارك محمد صلاح خلال الموسم الجاري رفقة ليفربول في 51 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 30 هدفا، فيما صنع 16 هدفا آخرين.