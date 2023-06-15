عمرو وهبة يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده: «أكتر شخصية مصرية أثرت في الجيل الحالي»

حرص الفنان عمرو وهبة، على تهئنة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، بمناسبة عيد ميلاده الـ31، بطريقته الكوميدية الخاصة.

عمرو وهبة يهنئ محمد صلاح

ونشر عمرو وهبة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة تجمعه بمحمد صلاح، وعلق عليها: «من أكبر غلطات محمد صلاح في كاريره إنه نده عليا وأنا داخل الطياره وسلم عليا وخلاني أتصورت معاه.. رحلة أربع ساعات كاملين كلت فيهم ودنه وصدعته بأسألتى واستفسراتي، وندمته إنه قرر يندهلى بس اتبسطت جداً واتعلمت منه».

وأضاف «وهبة»: «شوفت الناس على الطيارة بتبصله إزاي وفهمت ليه هو ماشاء الله كينج مو، خصوصاً لما كان الأجانب بيقولولي ممكن تقول لـ مو صلاح صاحبي يتصور معانا، كل سنة وأنت طيب وناجح وأكتر شخصية مصرية أثرت في الجيل الحالي والقادم».

وفي سياق آخر حقق عمرو وهبة نجاحًا كبيرا مؤخرًا، من خلال مشاركته في مسلسل «جروب الدفعة»، التي كانت تدور أحداثه حول حادثة تُغير مجرى حياة ندى فبدلًا من بدء حياتها العملية تدخل في غيبوبة لمدة سبع سنوات لتتصاعد الأحداث.