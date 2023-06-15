جمال الكشكي: الرئيس السيسي يضع المواطن على رأس أولياته

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع المواطن أولى أولياته القصوى، ويحرص دائما بأن يتصدر المواطن كلماته وأحاديثه، نظرا لأن الرئيس يؤمن دائما بأهمية المواطن وبناء الدولة، والمواطن ضلع رئيسي في الدولة.

الثمار التي نعيشها ستتضاعف مستقبلا

وأضاف «الكشكي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الشعب يهم الرئيس السيسي في استراتيجيته طوال الوقت في بناء وتشييد دولة حديثة لا تصدم الأجيال الحالية أو المستقبلية، لافتا إلى أن البناء هنا مستقبلي والثمار التي نعيشها الآن ستتضاعف عشرات المرات مستقبلًا.

زيادة سكانية سنوية

وتابع: «بصدق وصراحة الميراث ثقيل والفاتورة التي يدفعها أو تدفعها هذه التجربة وهذه الإدارة الحكيمة للدولة المصرية هي فواتير 50 سنة ماضية، وبالتوزاي نحن أمام زيادة سكانية تصل إلى 2.5 مليون بشكل سنوي ومن ثم تحتاج إلى معادلة في منتهى الصعوبة والحكمة».