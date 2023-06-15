الرئيس السيسي يشهد افتتاح رصيف الأخشاب والغلال بميناء الإسكندرية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح رصيف الأخشاب والغلال 85-3 بميناء الإسكندرية عبر «الفيديو كونفرنس»، وذلك خلال فعاليات افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض.

وقال رامي عادل زكي المهندس المشرف على المشروع من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إنه في إطار المخطط الشامل لتطوير ميناء الإسكندرية الكبير تم إنشاء الرصيف بطول 433 مترا وبعمق 15.5 متر وبمساحة تخزينية قدرها 40 ألف متر مسطح.

وأضاف عبر قناة «إكسترا نيوز»: «ويسمح الرصيف بتلقي السفن حتى حمولة 70 ألف طن ويهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لتلك النوعية من البضائع بميناء الإسكندرية».