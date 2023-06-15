طارق درويش: الرئيس السيسي بحث مع المشاركين في الحوار الوطني ما يخدم الوطن

قال طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن الرئيس السيسي، بذل جهدًا غير عادي للنهوض بالدولة المصرية، من خلال المشروعات التنموية، ويؤكد يومًا بعد يوم، مواصلته العزم للخروج بمصر لبر الأمان بمزيد من التنمية والإنتاج، والمناقشات البناءة، بالإضافة إلى اهتمامه بجميع الملفات، في ظل هذه الظروف الصعبة.

الحوار الوطني

أضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفيه بقناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي يبحث مع القوى الساسية المشاركة في الحوار الوطني الحلول الجادة التى تخدم الصالح العام، وتؤدي لنتائج إيجابية وتنقذ الوطن، من جميع الأزمات والمتغيرات الاقتصادية الدولية التي أثرت على العالم، من خلال ارتفاع الأسعار وسعر الدولار.

الدولة المصرية

وأوضح رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن الدولة المصرية تسعى بكل قوتها، لتحقيق أهدافها لتحقيق الاستقرار لصالح المواطن، مؤكدا أن الرئيس السيسي يبعث رسالة طمأنينة بأن الجهود التى تبذل من أجل الوطن من خلال مناقشات الحوار الوطني محل اعتبار، وأن وجميع المخرجات التى سوف تخرج من الحوار ستكون إيجابية.