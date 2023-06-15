وزير السياحة يبحث التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال الآثار

عقد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اليوم خلال زيارته الحالية لإيطاليا عدة اجتماعات مع عدد من مسؤولي السياحة هناك، حيث التقى نظيرته الإيطالية، وممثلي وزارة الثقافة.

وقالت الوزارة فى بيان صحفى اليوم، إن وزير السياحة المصري ستعرض خلال إجتماعه مع وزيرة السياحة الإيطالية مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، كما استمع إلى المقترحات التي من شأنها أن تساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية.

الأنماط السياحية التي تمتلكها مصر

وأضافت الوزارة أن «عيسى» تحدث عن الأنماط السياحية التى تمتلكها مصر وسبل تطويرها خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أنه تم خلال الاجتماع تبادل المعلومات بين الجانبين حول جهود الارتقاء بالدور الرقابي، وكذلك وضع الضوابط المنظمة للأنشطة السياحية.

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال لقاء أحمد عيسى وزير السياحة مع ممثلي وزارة الثقافة الإيطالية تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال الآثار، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بآليات إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة في هذا المجال، وذلك في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من تجارب المقاصد التي لها خبرة في مجال الآثار والمتاحف، بالإضافة إلى حرصها على الارتقاء بجودة التجربة السياحية التي يتم تقديمها للزائرين المصريين والسائحين في المواقع الأثرية والمتاحف من خلال الاطلاع على أفضل التجارب الدولية في هذا المجال.

الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر

وأوضحت الوزارة أنه إلى جانب الإجتماعات التي عقدها أحمد عيسى وزير السياحة والآثار مع مسئولى السياحة والثقافة بايطاليا فقد عقد عدد من اللقاءات مع ممثلى القطاع الخاص السياحى الأيطالى، إضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من وسائل الإعلام الإيطالية استعرض خلالها أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، كما استمع إلى مقترحاتهم وآرائهم لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالي إلى المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى الاطلاع على التحديات التي تواجههم.