وزير التنمية المحلية: مصر تمتلك عناصر السياحة العلاجية في عدة محافظات

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم، في مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنظمه محافظة جنوب سيناء بأحد فنادق القاهرة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، وعدد من المتخصصين والمسئولين في قطاعي السياحة والصحة.

السياحة العلاجية

وأشار «آمنة» إلى حرص الكثير من السائحين في البلدان المختلفة على القيام بالسياحة العلاجية في مصر والتي لها دور في الاستشفاء، مشيراً إلى أنَّ السياحة العلاجية بمصر تعتبر من مصادر الدخل القومي وتتميز هذه السياحة بتقديم الخدمة العلاجية والسياحية في آن واحد في الأماكن المخصصة لها بمحافظات مصر، إذ تتمتع العديد من المحافظات المصرية بمقومات كبيرة في هذا النوع من السياحة العلاجية والتي تعتبر من العناصر التي تميزها عن العديد من دول العالم، مؤكّداً تقديم كل الدعم اللازم من الوزارة لنجاح هذا المؤتمر مع تأكّيد أجهزة المحافظات لاستقبال السياح من جميع دول العالم في مجال السياحة العلاجية والصحية.

أنواع السياحة

وقال وزير التنمية المحلية إنَّ البيئة المصرية تتميز بالهواء الطلق والشمس المشرقة والرمال النظيفة والمياه العلاجية الدافئة، كما يوجد العديد من الأماكن في مصر التي تحتوي على المياه المعدنية والكبريتية والرمال والطمي التي تساعد على العلاج من العديد من الأمراض المختلفة، مضيفاً أنَّه على سبيل المثال تتمتع محافظة جنوب سيناء بطبيعة ساحرة يتوفر بها جميع أنواع السياحة تشمل السياحة الصحية والاستشفائية والسياحة البيئية والسياحة الترفيهية والرياضية والشاطئية وسياحة السفاري والمغامرات وسياحة المؤتمرات والسياحة الدينية .

وأوضح أنَّه من أهم معالم السياحة العلاجية بجنوب سيناء «حمام موسى»، إذ تستخدم مياهه في شفاء العديد من أمراض الروماتيزم والامراض الجلدية ويعد من المزارات المقدسة، حيث عاش نبي الله موسى وقومه ودعا أن تكون المياه شفاء وسلاما للزائرين بالإضافة إلى عيون المياه الكبريتية برأس سدر، والنباتات الطبية بمنطقة سانت كاترين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنَّ محافظة الوادي الجديد تتميز بكثرة العيون المعدنية الساخنة والرمال الغنية بالأملاح والمعادن بالإضافة إلى المياه الكبريتية والزيوت النباتية والأعشاب التي تستخدم في الاستشفاء من بعض الأمراض دون استخدام الأدوية والكيماويات بالإضافة إلى الدفن في الرمال بالمناطق المختلفة بالمحافظة.

وقال اللواء هشام آمنة إنَّ محافظة مطروح تضمن منطقة واحة سيوة والتي تعتبر من أهم الواحات المصرية التي تشتهر بالسياحة العلاجية والاستشفائية خاصة الدفن بالرمال ويساعد في علاج الروماتيزم والروماتيد والخشونة وآلام العمود الفقري، بالإضافة إلى المياه الكبريتية التي تعتبر مقصد للشفاء من الامراض الجلدية وكذا بحيرات الملح التي تستخدم لعلاج أمراض الجيوب الأنفية والحساسية والربو وغيرها من الأمراض الصدرية.

وأكّد وزير التنمية المحلية، وجود العديد من المناطق السياحية المتعددة المنتشرة بجمهورية مصر العربية بمناطق: حلوان، عين الصيرة، العين السخنة، الغردقة، سفاجا، الفيوم، أسوان، والتي تمتلك جميع عناصر السياحة العلاجية لدعم الاقتصاد القومي، معرباً عن ترحيب الدولة المصرية بكل السائحين من دول العالم المختلفة الذين يقصدون مصر للسياحة العلاجية.