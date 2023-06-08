حلمي النمنم لـ«الشاهد»: وزارة الثقافة قوية ومؤثرة رغم كثرة الانتقادات

قال وزير الثقافة السابق الكاتب الصحفي حلمي النمنم، إن وزارة الثقافة ليست كما يظن البعض، فهي وزارة قوية ومؤثرة، وتعطي تحركاتها مؤشرات مهمة للعالم.

ندوة مع مرسي

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز، على قناة «إكسترا نيوز»، في فقرة شهادات ثورة 30 يونيو، إنه في معرض الكتاب يناير 2013، كانت هناك ندوة سيحضرها محمد مرسي، وقبل الندوة طلب شخص من موظفات الوزارة الخروج من القاعة لأن «مرسي لا يحب أن يرى نساء بدون حجاب».

استقالة وزير الثقافة

وأوضح أن الوزير دائما يتعرض لانتقاد والهجوم، لكن وقت الإخوان كانوا دائما يهاجمونني من الخارج في فترة تولي وزارة الثقافة حتى أستقيل، لأنهم يعرفون دلالة استقالة وزير الثقافة، ولكني كنت أرفض دائما.