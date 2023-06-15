تنفيذ برامج لرفع كفاءة العاملين بديوان كفر الشيخ

يُنفذ مركز استدامة للتدريب والتطوير بمحافظة كفر الشيخ وضمن برامجه المخططة لشهر يونيو 2023 برنامج لرفع كفاءة عدد العاملين بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لمدة أسبوعين «مستوى تأسيس foundation level»، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

26 متدرب يشاركون في البرنامج

ويحضر البرنامج 26 متدربا من إدارات تشمل إدارة التحول الرقمي، والتدريب، وشئون البيئة، والمتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية، وغيرها من الإدارات الحيوية، وينفذه أحد مدربي مركز استدامة المعتمدين في تخصص اللغة الإنجليزية ضمن برامج التطوير المهني وتطوير الذات التي يُقدمها المركز للمستفيدين من الجهاز الإداري للمحافظة.

مركز«استدامة» بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أن مركز استدامة، يقع بمركز الدراسات الوطنية، بجوار معهد الخدمة الاجتماعية مقابل محطة بنزين وطنية، بمدينة كفر الشيخ، ويقوم على إدارته فريق من المتخصصين في إدارة مراكز التدريب المتخصصة، وجرى تأهيلهم في بيوت خبرة ومراكز دولية لهذا الغرض، وذلك بقيادة أحد استشاريي التدريب، وتقييم رأس المال البشري بخبرات دولية ومحلية متراكمة، ضماناً لتقديم أفضل المخرجات للمستفيدين، تمكيناً للكفاءات من أبناء المحافظة.