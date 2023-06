«المسلم الكاوبوي».. شاب أمريكي يتسبب في اعتناق 67 شخصا للإسلام (خاص)

مع بدء ازدياد عدد الأجانب المسلمين في الدول الأوروبية مؤخرا، اتجه شاب مسلم أمريكي من ولاية تكساس الأمريكية إلى نشر الدعوة للدخول في الدين الإسلامي في عدد كبير من الدول حول العالم متبعا نهج وخطى الرسول في طريقة إقناع وتوصيل المعلومة للآخرين.

From China, to Brazil, to Argentina, to Sweden, to Canada, The USA and beyond - people are accepting Islam like wildfire and become strong Muslims #alhamdulillah #convert #revert pic.twitter.com/6gdnR4XMRC — The Muslim Cowboy (@MercifulMessage) April 28, 2023

مسلم أمريكي يدعو للإسلام في 6 دول حول العالم

وقال «براندون» المعروف بالمسلم الكاوبوي، الشاب الأمريكي البالغ من العمر 35 عاما، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه اعتنق الدين الإسلامي منذ عام 2014، ومنذ حين اللحظة قرر أن يدعو أقاربه وإصحابه للإسلام حتى وصل به الأمر لدعوة عدد كبير من المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية والصين والبرازيل والأرجنتين والسويد وكندا، قائلا: «إنه واجب في الإسلام كما فعل وأمرنا النبي محمد خلال رسالته النبوية».

The body of the Messenger Muhammad ﷺ was blessed pic.twitter.com/v90kQKYrdj — The Muslim Cowboy (@MercifulMessage) June 13, 2023

أضاف «براندون»، أنه توجه برفقة عائلته التي تتكون من طفلين وزوجته إلى المملكة العربية السعودية وتحديدا بالمدينة المنورة من أجل الدراسة المتعمقة في الفقه والشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أنه اختار السعودية من أجل تاريخها الإسلامي ومراسم الحج التي تتميز بها عن غيرها من الدول الأوروبية، قائلا: «إن تلك البلد يوجد بها نبينا محمد، وهذا كاف لأن تختار السعودية للعيش ودراسة أصول الإسلام بشكل أفضل بها».

67 شخصا يعتنقون الإسلام

كشف «براندون» عن أن نحو 67 شخصا من بينهم أقاربه اعتنق الإسلام بالولايات المتحدة، وغيرها من الدول، بعد أن شرح لهم مبادئ الإسلام الصحيحة، وكان من أول من اعتنق الإسلام من عائلته هي جدته المسنة التي تبلغ من العمر نحو 81 عاما.

وأعرب «براندون»، عن مدي سعادته عند نشره لبعض مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يشرح من خلالها أدوار بعض الشخصيات الإسلامية المهمة في العصر الإسلامي، مثل عمر ابن الخطاب وابو بكر الصديق، بالأضافة الي احاديث الرسول.

المسام الكاوبوي

وعند سؤاله عن سبب لقبه بالمسلم الكاوبوي، فقال «براندون»: «إنني أرتدي دائما قبعة نسبة إلى أصول عائلتي بولاية تكساس الأمريكية التي اعتز بها»، مضيفا أن تلك القبعة تضعه في عدم مواقف محرجة، إذ يرون البعض أنه من الكفار بسبب انتمائه للعادات الأمريكية.