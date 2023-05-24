أخبار أمريكا.. محاكمة جديدة لترامب وجريمة مؤلمة في تكساس

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية، عدة أحداث تنوعت بين قضائية وسياسية واقتصادية، أهمها إعلان القضاء خضوع ترامب، لمحاكمة جنائية في مارس المقبل، فيما تنتظر البلاد، الإعلان الرسمي لخوض حاكم فلوريدا الانتخابات الرئاسية 2024.

ويخضع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لمحاكمة جنائية في 25 مارس 2024، بتهمة تزوير سجلات تجارية لإخفاء دفع أموال مقابل صمت الممثلة ستورمي دانيالز في 2016، وفقا لما أعلنه القاضي خوان ميرشان، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وحضر ترامب، الجلسة بوسائل التواصل عن بعد من فلوريدا، وأمر القاضي الأمريكي، خوان ميرشان من محكمة مانهاتن، الرئيس الأمريكي السابق رسميا، بمنعه من الكشف عن أدلة معينة لأطراف ثالثة، منها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبها، أشارت قناة «سي إن بي سي» الأمريكية، إلى أنّ المحاكمة ستبدأ قبل بضعة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، وستجرى خلال الانتخابات التمهيدية التي ستحدد مرشحي كل حزب.

الرئيس الأمريكي السابق يواجه 34 تهمة

ويواجه الرئيس الأمريكي السابق، 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بمدفوعات لامرأتين، بما في ذلك الممثلة ستورمي دانيلز، وأقصى عقوبة ممكنة لمجمل التهم الموجهة إلى ترامب هي 136 سنة في السجن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، سيعلن حاكم ولاية فلوريدا، الجمهوري رون ديسانتيس، المنافس الرئيس لترامب، اليوم الأربعاء، رسميا، دخوله سباق انتخابات الرئاسة 2024، خلال لقاء افتراضي مع مالك «تويتر»، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

مؤسس سبيس إكس: يجب انتظار إعلان مهم

وأمس الثلاثاء، قال ماسك، إنّه يجب انتظار إعلان مهم، اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، قال مؤسس سبيس إكس، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، في لقاء مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إنّ استضافة ديسانتيس ستمثل المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن الترشح لخوض سباق الرئاسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

ومن المقرر أن يستضيف ماسك، ديسانتيس من خلال فاعلية عبر منصة «تويتر سبيس»، الساعة السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي «01:00 فجر غد الخميس بتوقيت القاهرة».

من جهة أخرى، استمرت أزمة رفع سقف الدين الأمريكي، البالغ 31.4 تريليون دولار بين إدارة الرئيس جو بايدن من جهة، والقادة الجمهوريين في «الكونجرس».

وفي وقت سابق، اختتم ممثلون لـ بايدن والجمهوريين جولة جديدة من المحادثات حول أزمة سقف الدين، أمس الأربعاء، دون مؤشرات على إحراز تقدم، فيما غادرت مديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونج وستيف ريتشيتي المستشار الكبير بالرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، بعد اجتماع مع قيادات جمهورية لمدة ساعتين تقريبا، دون الإدلاء بتعليقات لوسائل الإعلام.

وفي وقت سابق، استبعد «البيت الأبيض» اللجوء إلى الدستور لتجاوز أزمة رفع سقف الدين.

تحصن شخص داخل المنزل

وأمنيا، لقي 4 أشخاص مصرعهم جراء إطلاق للنار داخل مبنى سكني في مدينة ناش، بولاية تكساس الواقعة جنوب البلاد، وقال مسؤولون من مكتب عمدة مقاطعة بوي، إنّ شخصا كان محصنا داخل المنزل، بينما أشار مسؤولون إلى اعتقال المشتبه به عندما غادر المنزل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.