5 معلومات عن نظام المعاملات المدنية الجديد في السعودية.. تعرف عليها

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، الموافقة على نظام المعاملات المدنية في السعودية، في محاولة لاستكمال الإجراءات النظامية الخاصة بدراسته في مجلس الشورى، وفقاً لما يقضي به نظامه، وهو ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدوراً في المملكة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» في تقرير لها قبل قليل.

ويبحث عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن ما هو نظام المعاملات المدنية الجديد في السعودية، الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

نظام المعاملات المدنية في السعودية

وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن نظام المعاملات المدنية في السعودية، ضمن الموضوعات الخدمية التي تهم المواطن على مدار 24 ساعة يومياً، وهي كالتالي:

- نظام المعاملات المدنية في السعودية هو قانون وافق عليه مجلس الوزراء السعودي، أمس الأربعاء 14 يونيو 2023.

مهام نظام المعاملات المدنية في السعودية

- هو بمثابة مرجع لتنظيم وضبط تعاملات الأفراد في علاقتهم مع بعضهم، والحد من حالات المنازعات والخلافات بينهم، بالإضافة إلى تقليص أمد الفصل في الخصومات.

- وفقاً لصحيفة «سبق» السعودية، فإن نظام المعاملات المدنية في السعودية هو ثالث المشروعات في منظومة التشريعات المتخصصة صدوراً، إذ يأتي بعد نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، الذي جرى الإعلان عنها في 8 فبراير 2021.

- يُعد نظام المعاملات المدنية في السعودية من بين أكبر الأنظمة التشريعية التي تصدر في المملكة حيث يضم أكثر من 700 مادة.

- قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن نظام المعاملات المدنية في السعودية يمثل نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة التشريعات، إذ كان من المقرر صدوره في موعد حدد له سابقاً، وهو الربع الرابع من عام 2022، ولكن تأخر صدوره من أجل إجراء المزيد من الدراسة والتدقيق والمراجعة لأحكامه.