زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب جنوب المحيط الهادئ

ضربت هزة أرضية بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من مملكة تونجا جنوب المحيط الهادئ، على عمق 167.4 كيلومتر، دون وجود خطر من حدوث موجات المد العاتية «تسونامي» على الساحل الغربي للولايات المتحدة أو كولومبيا البريطانية أو ألاسكا وأستراليا.

عمق الزلزال 160 كليومترا

وفي وقت سابق، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن قوة الزلزال الذي وقع قرب المناطق الجنوبية من جزر فيجي بلغت 7.2 درجة على مقياس ريختر، على عمق 160 كيلومترا تحت سطح الأرض.

زلزال قوي في تونجا

من جانبها، أشارت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إلى أن مركز الزلزال، وقع على بعد نحو 280 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من تونجا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أوضح مساء أمس الخميس، أن بؤرة الزلزال وقعت على مسافة 710 كيلومترات جنوب شرق سوفا عاصمة جزر فيجي و291 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من نوكو ألوفا عاصمة مملكة تونجا.