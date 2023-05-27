زلزال قوي يضرب مملكة تونجا جنوب المحيط الهادئ

شهدت مملكة تونجا الواقعة جنوب المحيط الهادئ، وسوريا، عدة هزات أرضية خلال الساعات القليلة الماضية، دون إبلاغ السلطات عن وقوع أضرار أو إصابات.

وضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، مملكة تونجا جنوب المحيط الهادئ على عمق 243 كيلومترا.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة زلزال قوي ضرب مملكة تونجا، وقعت على مسافة 307 كيلومتربين الشمال والشمال الغربي من العاصمة نوكو ألوفا، و160 كيلومتر غرب نيافو.

وفي المنطقة العربية، ضربت 9 هزات أرضية ضعيفة، سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار أو ضحايا.

5 هزات أرضية ضربت شمال غرب اللاذقية السورية

وكشف «المركز الوطني للزلازل» السوري، في بيان، تفاصيل الهزات الأرضية التي ضربت البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، وقال إن 5 هزات ضربت شمال غرب اللاذقية، تراوحت قوتها بين 2.2 و3.7 درجة على مقياس ريختر، وعلى بعد من 40 إلى 43 كيلومتراً، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار «الوطني للزلازل» السوري، إلى وقوع هزة شمال شرق لبنان، بلغت قوتها 1.6 ريختر، وأخرى جنوب القنيطرة بقوة 1.8 درجة، وهزتان في البر التركي.