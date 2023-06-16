دعاء يوم الجمعة كما ورد في السنة.. احرصوا على ترديده

دعاء يوم الجمعة كما ورد في السنة الكثير من الأقاويل اختلفت عليه، ولكن بحسب ما ذكرت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، فإنه لم يُذكر في السنة النبوية الشريفة على وجه التحديد وجود دعاء مخصص لذلك اليوم، ولكن يوجد أدعية كثيرة يجب أن نلتمسها في يوم الجمعة، طلبًا من الله استجابة الدعاء وتحقيق الأماني، لذلك نقدم لكم من خلال «الوطن»، دعاء يوم الجمعة كما وردت الأدعية في السنة.

دعاء يوم الجمعة كما ورد في السنة

قال الشيخ محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف، عبر مقطع فيديو له، عبر صفحته الرسمية على اليوتيوب، فيما يتعلق بـ دعاء يوم الجمعة كما ورد في السنة : «يجب على كل مسلم أن يُكثر من الدعاء بكل ما يتمنى في يوم الجمعة، ففي اليوم ساعة إجابة، لما روي عن النبي الكريم في حديثه عن فضل يوم الجمعة: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ».

وعقب أنه لا يوجد عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئًا في يوم الجمعة إلا أتاه الله إياه، وعلى الأرجح أن هذا آخر ساعة بعد العصر، ويذكر فيها المرء دعاء يوم الجمعة كما وردت الأدعية بصلاة حاجة وتطوع، وطلب من الله أن يحقق الأماني ويزرق الخير.

دعاء يوم الجمعة يريح القلب كما ورد في السنة

لا يوافق العبد المسلم يوم الجمعة شيء يدعو الله به وما كانت له إجابة، لذلك عليه أن يدعو الله بالكثير من الأدعية، على هامش دعاء يوم الجمعة كما ورد في السنة، ومن هذه الأدعية:

- اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلي لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي.

- اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبدوإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعًا طيبًا من رزقك.

- اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا باباً في الجنّةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ المتقين.

- ومن ضمن دعاء يوم الجمعة كما ورد في السنة اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك خاصمت، وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وأسررت وأعلنت، وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت.

- اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك.

- اللهم آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا وما أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منا، وهذا ضمن دعاء يوم الجمعة كما ورد في السنة .

الدعاء وصلاة على النبي يوم الجمعة

إضافة إلى ضرورة الإكثار من الصلاة على النبي في هذا اليوم المبارك لقول النبي الكريم: «أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا». رواه البيهقي، وضمن دعاء يوم الجمعة كما ورد في السنة ، اللهم صلّ صلاة كاملة على سيدنا محمد، وسلم سلامًا تامًا، على نبي تنحل به العقد، وتنفرج به الكُرب، وتُقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله أجمعين.

فضل دعاء يوم الجمعة كما ورد في السنة

يوم الجمعة هو أفضل يوم طلعت فيه الشمس، وأكثر الأيام استجابة من الله عز وجل، وذلك لما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ»، رواه مسلم، لذا يكون دعاء يوم الجمعة كما ورد في السنة من بين أفضل الأعمال فيه.